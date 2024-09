Olanda, duro botta e risposta tra Koeman e Bergwjin: "Non voglio più giocare per lui"

Ronald Koeman , commissario tecnico dell' Olanda , ha criticato duramente Steven Bergwijn per la sua decisione di trasferirsi all' Al-Ittihad in Arabia Saudita a soli 26 anni: " Una scelta che non ha nulla a che fare con l'ambizione sportiva. Le porte della nazionalle olandese sono chiuse ".

Koeman contro Bergwijn: cosa è successo

Bergwijn ha reagito con forza alle parole dell'allenatore, esprimendo il suo disappunto in un'intervista rilasciata al De Telegraaf: "Non voglio più giocare per Ronald Koeman. Non accetto che mi presenti così pubblicamente senza neppure avermi parlato. Avrebbe potuto chiamarmi per sentire la mia versione dei fatti. Come può dire queste cose?" cose senza parlarmi".