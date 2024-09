Inghilterra: il ct non canta l'inno "God save the King": il motivo

Lee Carsley, commissario tecnico ad interim dell'Inghilterra, non ha cantato l'inno "God save the King" prima della partita contro l'Irlanda. Il motivo? L'allenatore ha un passato da giocatore e ha vestito anche la maglia della nazionale irlandese, promettendo di non cantare alla sua prima panchina con l'Inghilterra, dove è succeduto a Gareth Southgate.