Sfogo Mancini: "Troppi stranieri in Arabia Saudita, i miei non giocano"

Troppi stranieri nel campionato arabo dove brillano diverse ex stelle del calcio europeo come Ronaldo , Neymar, Koulibaly, Kessié, Milinkovic-Savic . A lanciare l'allarme è stato il ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini , dopo il pareggio per 1-1 contro l'Indonesia nelle gare valide le qualificazioni continentali ai Mondiali.

Mancini: "Ho 20 giocatori seduti in panchina"

Un pareggio e un'altra gara senza vittoria figlia, secondo Mancini, anche dei troppi stranieri che giocano in Saudi Pro League togliendo spazio agli stessi calciatori arabi. "Ho 20 giocatori seduti in panchina nelle partite locali" sono state alcune delle dichiarazioni rilasciate da Mancini a fine gara. "I giocatori della nazionale saudita devono partecipare come giocatori chiave con i loro club" ha aggiunto il ct che ora si prepara per una gara fondamentale, quella di martedì, contro la Cina a Dalian.