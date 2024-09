De Bruyne si scaglia contro i compagni del Belgio: “Vedo cose inaccettabili”

Non è andata giù a Kevin De Bruyne la sconfitta del Belgio contro la Francia in Nations League. Il centrocampista del Manchester City dopo il 2-0 rimediato dalla sua nazionale si è lamentato coi compagni, un vero e proprio sfogo a VTM: "Dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto, non siamo abbastanza bravi per raggiungere un livello superiore per adesso. Ma proprio per questo dobbiamo dare tutto, se non lo facciamo è finita. Qualcuno non svolge i propri compiti".