Argentina ko, non basta Nico Gonzalez: James Rodriguez trascina la Colombia

Dopo la vittoria contro il Cile con gol di Dybala , l'Argentina viene fermata dalla Colombia nell'ottava giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'Albiceleste cade in casa per 2-1 ma resta comunque in testa alla classifica con 18 punti, seguita a quota 16 punti proprio dalla Colombia.

Argentina ko, non basta Nico Gonzalez

Buone notizie per la Juve, con Nico Gonzalez partito titolare dopo l'infortunio contro il Cile. Il nuovo acquisto bianconero va anche in gol, rispondendo al vantaggio di Mosquera e portando la sfida sull'1-1 ad inizio della ripresa. A decidere la partita è però James Rodriguez che, dopo aver anche fornito l'assist per il primo gol, trasforma il rigore decisivo al 60' che chiude la sfida sul 2-1.

Argentina, Dybala parte dalla panchina

Per Paulo Dybala, sempre con la maglia numero 10, solo cinque minuti in campo. La Joya parte dalla panchina (Lautaro e Alvarez titolari) ed entra in campo solo all'85' al posto di Enzo Fernandez, senza però riuscire a trovare il gol per la rimonta.