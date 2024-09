Nuovi allenatori Uefa, il figlio di Pioli migliore del corso: tutti i nomi

Non mancano i volti noti tra i nuovi allenatori abilitati al termine del corso UEFA A. Da una star come Franck Ribery a Samir Handanovic, protagonista in Serie A con le maglie di Udinese ed Inter, fino ad arrivare al figlio di Stefano Pioli e ad Alino Diamanti, già impegnato in Australia sulla panchina del Melbourne City Youth.