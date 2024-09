Balotelli, lo sfogo social: "Basta bugie, a breve novità sul mio futuro"

Balotelli, il video sul suo futuro

"Ho notato negli ultimi tempi che diversi giornali e squadre estere si inventano di avermi rifiutato e si inventano trattative con me - ha detto Balotelli - io posso solo dire che mi sto allenando per farmi trovare pronto, quando tornerò a giocare. Molto presto parlerò e spiegherò tutto. Per me l'importante è allenarmi e stare sereno: chi inventa ca**ate sappia che prima o poi la verità uscirà fuori: tempo al tempo", ha concluso Balotelli.