Totò Schillaci, come sta: l'ultimo aggiornamento sulle condizioni

Le condizioni di Totò Schillaci oggi: l'aggiornamento

Fortunatamente, vanno gradualmente migliorando le condizioni di Totò Schillaci, come confermato dalla direzione sanitaria del nosocomio in cui è attualmente ricoverato nel capoluogo siciliano: "Rispetto a quando è entrato in ospedale le sue condizioni sono migliorate e nelle ultime 24 ore ha bisogno di meno ossigeno", fanno sapere i medici che seguono quotidianamente l'ex centravanti di Italia '90.