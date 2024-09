Calcio, l’outlet delle grandi firme: i nomi top dei giocatori in scadenza

È l ’outlet dei grandi nomi, dentro un mercato che non dorme mai, proiettato già a un 2025 ricco di occasioni milionarie. Ce n’è per tutti i gusti nella lista degli svincolati: ancora qualche mese di pazienza e poi saranno liberi campioni come Alexander-Arnold, Sané, De Bruyne, Kimmich, Son, Neymar, Van Dijk e il centravanti David, che è nei piani della Juve. Se non dovessero rinnovare con Al-Nassr e Inter Miami, partirebbe anche la caccia alle leggende Ronaldo e Messi, ancora attratti dal richiamo del grande calcio europeo dopo essere emigrati in altri continenti. Poi c’è Salah, tentato viceversa dalle sirene arabe dopo una vita da showman in Europa. Non mancano i talenti (Angel Gomes del Lilla ha appena giocato titolare con l’Inghilterra) e neppure gli over 25 nel pieno della loro maturazione tecnica. Tre esempi: il monegasco Boscagli è uno dei segreti difensivi del Psv campione d’Olanda, Mitchell domina la fascia sinistra del Crystal Palace in Premier e Calvert-Lewin ha segnato 69 gol con l’Everton. La Lazio è in prima fila per il trequartista Cherki, che ha deciso di lasciare il Lione: la trattativa potrebbe decollare nei prossimi mesi. Se non rinnovassero con i rispettivi club, sarebbero destinati a traslocare anche gli italiani Calabria, capitano del Milan, e Verratti, al quale il campionato del Qatar sta stretto. Dzeko, Ziyech e Lacazette sono l’usato sicuro.