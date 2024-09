Eriksson, le lacrime, Elton John e le ceneri nel lago: tutto sull'addio da brividi

Una statua in bronzo dedicata a Sven Goran Eriksson, realizzata da Hanna Beling. "Era entusiasta quando gli ho spiegato tutti i passaggi, ma sempre con la sua tipica calma", aveva condato l'artista. La scultura sarà esposta nella piazza che gli verrà intitolata a Torsby, paese in cui è cresciuto. L’ex allenatore svedese è raffigurato seduto, leggermente inclinato in avanti e con un braccio alzato, come se stesse per sempre in panchina. Lo stemma sul taschino proprio quello del Torsby, come da richiesta specica. Eriksson, i cui funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Fryksände, verrà cremato con dispersione delle ceneri nel lago Fryken. Era stato lui stesso a esprimere il desiderio parlando di quel luogo magico nel documentario realizzato da Amazon. "Sono stato fortunato a sentir parlare bene di me, di solito succede solo quando il prete celebra i funerali", una delle sue ultime battute. In Svezia, tra le proposte, anche quella di intitolargli lo stadio del Degerfors, guidato fino al 1978. Non solo, si sta pensando di cambiare nome all’Ullevi di Göteborg, dove il tecnico si rivelò al mondo vincendo la Coppa Uefa con l’Ifk nel 1982.