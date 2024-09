Valentina Zini nella storia dell'Azzurri Partner Cup: è l'unica donna a segno in questa edizione

Valentina Zini ha scritto la storia nella 6ª edizione dell'Azzurri Partner Cup. La calciatrice di Vivaticket è infatti l'unica donna ad aver segnato un gol (quella della bandiera nella sconfitta per 4-1 contro Volkswagen). In un torneo che vede per lo più la partecipazione di uomini, Valentina ha regalato a tutti i presenti un gol che va ben oltre il tabellino, testimoniando come il calcio, ancora una volta, sappia abbracciare tutti, senza distinzioni. "È una giornata bellissima - confessa emozionata - perché seguo il calcio da quando ero piccola. Calcare i campi di Coverciano e riuscire a segnare un gol è una soddisfazione incredibile".