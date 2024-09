Rodri lancia l'allarme: "Troppe partite, siamo vicini allo sciopero"

"Siamo vicini allo sciopero". Rodri, centrocampista del Manchester City , è tornato sulle troppe gare disputate dai calciatori nel corso della stagione, minacciando la possibilità di fermarsi. "Se si arriverà ad una rottura o ad uno sciopero? Penso che siamo molto vicini", ha detto nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, primo impegno in Champions League per gli inglesi. "Se si continua così non avremo altra scelta" ha ribadito il centrocampista spagnolo.

Rodri, la protesta sulle troppe partite giocate

Rodri ha ribadito che "quaranta, cinquanta partite è il numero in cui un giocatore può esibirsi al massimo livello. Dopo di che si scende perchè è impossibile mantenere la condizione fisica. Quest'anno forse arriveremo a farne 70 o forse 80. A mio modesto parere, penso che sia troppo. Qualcuno - conclude il centrocampista del Manchester City - dovrebbe tutelarci perchè siamo i protagonisti di questo sport, o business come lo si vuole chiamare. Non riguarda i soldi, ma la qualità dello spettacolo. Secondo me quando non sono stanco rendo meglio. Se la gente vuole vedere un calcio migliore, allora dobbiamo riposare".