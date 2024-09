La rivelazione di Cahill su Sarri: "Era superstizioso. Ogni venerdì ci faceva..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Maurizio Sarri è pronto a ripartire. Dopo aver rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio lo scorso marzo, il tecnico toscano è ora libero e attende la chiamata giusta per immergersi in un nuovo progetto. Chi non si è dimenticato di lui è Gary Cahill , suo ex giocatore ai tempi del Chelsea nella stagione 2018/19. Il centrale, allora 33enne, è intervenuto al podcast ‘One One' dell'ex compagno John Obi Mikel , raccontando l' esperienza assolutamente negativa vissuta proprio con Sarri in panchina con il quale è sceso in campo in sole otto occasioni , complice anche una serie di problemi fisici .

Cahill: "Sarri? Superstizioso e noioso"

Neanche il trionfo in Europa League del 2019 (vittoria in finale a Baku con l'Arsenal, ndr) ha cancellato, nella mente di Cahill, il cattivo ricordo di Maurizio Sarri. Oltre a non avere stima del sistema di gioco del tecnico italiano, etichettato come "noioso", Cahill ha definito Sarri come una persona molto "superstiziosa". Il motivo? L'ex capitano del Chelsea ha infatti raccontato che, ogni venerdì, Sarri metteva in pratica la stessa routine in allenamento lasciandolo "senza parole". Si trattava di un esercizio molto semplice che Sarri imponeva ai suoi giocatori in sessione prima di ogni partita del Chelsea.

Cahill: "Quell'esercizio di Sarri mi ha fatto impazzire"

"Sarri? Era un allenatore molto superstizioso, molto diverso", sottolinea Cahill che poi svela il curioso retroscena sull'ex allenatore della Lazio. "Eravamo soliti provare un'azione a centrocampo, passare il pallone a uno dei difensori centrali, metterci sopra un piede e tu dovevi semplicemente girarlo in diagonale, come alla ripresa di una partita. Ma ci lavoravi ogni venerdì con i giocatori reduci dalle nazionali al completo. Ci vuole solo una sessione, non è vero? Se siamo io e te, e tu devi mettere il piede sulla palla, e io devo girarla in diagonale, è tutto quello di cui abbiamo bisogno, una sessione. Ogni venerdì o ogni giorno prima di una partita, lui faceva fare questo esercizio. Mi ha fatto impazzire. Pensavo, va bene le prime settimane quando è appena arrivato, ma dopo qualche mese… Cosa sta succedendo qui? Dobbiamo farlo di nuovo?". Cahill ha poi scherzato sui potenziali vantaggi prodotti dal ripetere sistematicamente lo stesso esercizio in allenamento: "Qualche rimessa laterale, credo, ad esagerare!", il commento dell'ex capitano del Chelsea tra le risate.