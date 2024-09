Morte Totò Schillaci: tutte le reazioni del mondo del calcio. Rivivi la diretta

Non ce l'ha fatta Salvatore Schillaci, per tutti Totò , simbolo del nostro campionato e dei Mondiali di Italia '90 in cui l'attaccante palermitano, con i suoi gol, fu grande protagonista. L'ex Messina, Juve, Inter e Júbilo Iwata, nato il primo dicembre 1964, è morto oggi all'età di 59 anni . Le reazioni. Rivivi la diretta.

Schillaci, Federica Pellegrini e Giunta in lacrime: "Non eravamo pronti".

Funerali Schillaci: quando, dove e a che ora l'ultimo saluto a Totò. Allestita a Palermo la camera ardente per l'ex attaccante, scomparso a 59 anni per un tumore al colon.

Pizzul: "Schillaci aveva il fiuto del gol nell'anima"

Bruno Pizzul ha raccontato i gol di Totò Schillaci a Italia '90: "Aveva il fiuto del gol nell'anima", ha dichiarato a Radio Kiss Kiss.

Funerali Schillaci: quando e dove si terranno

Conte ricorda Schillaci

L'allenatore del Napoli ha pubblicato una storia sul prorpio profilo Instagram in cui lo si vede insieme a Schillaci con la maglia della Juve e questo commento: "Ciao Totò".

Addio a Totò Schillaci: dalla Juve al post carriera, le foto più belle

Se ne va un simbolo del calcio italiano, icona del Mondiale di casa del 1990 che ci ha fatto sognare: LE FOTO PIU' BELLE

Schillaci, il messaggio di Mancini

Dopo aver pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, l'ex ct ha anche mandato un video messaggio al TG1: "Ciao Totò, anche tu te ne sei andato troppo presto e troppo giovane. Hai fatto vivere all'Italia intera momenti indimenticabili, credo che i Mondiali del '90 e le notti magiche non le dimenticherà mai nessuno, e questo è tutto per merito tuo. Sei stato straordinario, un compagno di squadra e un amico incredibile, e un grande calciatore. Ti mando un saluto e un bacio ovunque tu sia".

Morte Schillaci, il cordoglio del Milan

Anche il Milan piange Schillaci: "Ci ha lasciati il simbolo di una Nazionale azzurra che ha rappresentato con coraggio tutto il calcio italiano. Saremo per sempre orgogliosi di Totò Schillaci. Alla sua famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza".

"Italia '90 sarà per sempre sinonimo di Totò Schillaci"

Sul profilo della Coppa del Mondo Fifa è stato pubblicato un toccante messaggio: "Italia '90 sarà per sempre sinonimo di Salvatore Schillaci. Riposa in pace, Totò".

La Lega Serie A ricorda Totò Schillaci

La Lega Serie A e tutti i suoi Club si stringono ai familiari e all’intera comunità calcistica e dei tifosi italiani per la scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci.

“Schillaci” - ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini - è stato un campione che ha illuminato le “notti magiche” dei mondiali di Italia ‘90, aggiudicandosi anche i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione.

La sua voglia di emergere e arrivare ai massimi livelli nel calcio è stata e continuerà ad essere fonte di ispirazione per i tantissimi giovani che inseguono il sogno di giocare in Serie A.”

Morte Schillaci, il cordoglio della Fiorentina

"La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Totó Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ‘90".

Morte Schillaci, il cordoglio del Real Madrid

Il cordoglio del Real Madrid: "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della morte di Salvatore 'Totò' Schillaci, una delle grandi leggende del calcio italiano, capocannoniere e miglior giocatore dei Mondiali del 1990 in Italia. Il Real Madrid vuole esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai suoi cari, a tutti i club di cui ha fatto parte, al calcio italiano e a tutti i suoi tifosi. Schillaci è morto all'età di 59 anni. Riposa in pace".

Morte Schillaci, il messaggio della figlia Jessica

Commosso il messaggio su facebook di Jessica Schillaci: "Papà stavi giocando l’ultima partita della tua vita, sapevi già che l’avresti persa ma te la sei giocata benissimo".

Morte Schillaci, il cordoglio del Besiktas di Immobile

Condoglianze da tutto il mondo per la morte di Totò Schillaci. Dalla Turchia arriva il cordoglio del Besiktas di Ciro Immobile: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa di Salvatore Schillaci. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con la sua famiglia e i suoi cari. Riposa in pace, Totò".

Funerali Schillaci: quando e dove si terranno

Anche la Nannini ricorda Schillaci

Anche Gianna Nannini, autrice della colonna sonora di Italia 90, ricorda Schillaci: "Ciao Grande Totò".

Schillaci, aperta la camera ardente al Barbera

La camera ardente è stata allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera, dove amici, tifosi e autorità stanno rendendo omaggio a Schillaci. Tra coloro che hanno fatto visita per ricordare il leggendario calciatore, anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha incontrato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Bandiera italiana a mezz'asta nella sede della FIFA

Alla sede della FIFA di Zurigo, la bandiera italiana è stata issata a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Totò Schillaci.

La morte di Schillaci, il ricordo del direttore

Leggi QUI il commento del direttore del Corriere dello Sport - Stadio

Il messaggio del Ministro Abodi

"Negli occhi di Salvatore Schillaci abbiamo saputo riconoscere e amare il calciatore e l'uomo, la passione e la tenacia, la voglia di riscatto e la normalità, il gol che diventa felicità. Totò ci lascia prematuramente e riemergono le immagini esaltanti e gioiose che hanno dato un senso a Italia '90 dove è arrivato all'improvviso e lasciato un segno che va ben oltre i sei palloni che ha mandato nella porta avversaria, festeggiando con l'esuberanza incontenibile che ha coltivato da bambino e custodito anche da professionista, tanto più vestendo la gloriosa maglia azzurra. Oggi si sono chiusi i suoi occhi, si chiude una pagina di storia, ma la storia, attraverso la memoria, è materia viva, come la sua gioia dopo un gol. Buon viaggio Totò".

Il ricordo di Donadoni

Le parole dell'ex ct all'ANSA: "Ricordo una ragazzo dalla grande semplicità, voglia e determinazione. Io l'ho vissuto a Italia '90, quelle che mi sono rimaste impresse sono proprio queste caratteristiche; la sua grinta nel cercare di esprimere le sue doti e il suo talento ma tutto condito da una grande semplicità. Una cosa che rimarrà sempre impressa nella mia memoria e anche in quella di tutti noi che lo abbiamo vissuto".

Schillaci, il cordoglio del Verona

"Il Presidente Maurizio Setti, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutto l'Hellas Verona FC esprimono il loro più sincero cordoglio per la scomparsa di Salvatore Schillaci, per tutti ‘Totò’, indimenticabile eroe di 'Italia 90', e si stringono attorno alla sua famiglia esprimendo le più sentite e sincere condoglianze".

Schillaci, le condoglianze del Milan

"Ci ha lasciati il simbolo di una Nazionale azzurra che ha rappresentato con coraggio tutto il calcio italiano. Saremo per sempre orgogliosi di Totò Schillaci. Alla sua famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza".

Il ricordo di Zenga

Il messaggio del portiere della Nazionale del 1990: "Ciao Totò. RIP".

Anche il Pescara ricorda Schillaci

"Solo chi ha vissuto i Mondiali di Italia '90 può capire quanto ci hai fatto sognare. Ciao, Totò"

Il ricordo del Jubilo Iwata

Il messaggio del Jubilo Iwata, club giapponese dove Schillaci ha chiuso la carriera: "Il Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Salvatore Schillaci. Abbiamo pregato per la sua guarigione dalla recente malattia e siamo molto dispiaciuti per la sua morte. Anche se non lo rivedremo mai più, ciò che Schillaci ha lasciato a Jubilo continuerà a vivere nei nostri cuori per molto tempo. Vorremmo esprimere le nostre sincere condoglianze alla famiglia".

La salma di Schillaci al Barbera

La salma di Totò Schillaci è appena arrivata allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove dalle 16 alle 22 di oggi sarà allestita la camera ardente nella sala stampa. Anche domani sarà possibile rendere omaggio al campione siciliano

Il messaggio del Palermo

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano"

Infantino: "Corri ovunque tu sia"

"Gli occhi spalancati dopo i gol. Le corse a braccia alzate. Un salto lungo una carriera, da Palermo all’eternità. Caro Totò Schillaci, sei stato un grande re venuto dal popolo, una persona rimasta semplice nonostante la grandezza. Riapri gli occhi, ovunque tu sia. Corri. Intanto, noi, fischiettiamo l’inno di quella Coppa del Mondo Fifa: Notti Magiche, appunto". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in ricordo di Totò Schillaci. "Quel sogno che comincia da bambino/e che ti porta sempre più lontano/non è una favola e dagli spogliatoi/escono i ragazzi/e siamo noi. Non era una favola, era la tua storia. Non lo sapevano ancora, ma l’avevano scritta per te".

Zoff ricorda Schillaci alla Juve

"Era davvero un bravo ragazzo, oltre che un grande attaccante, di fatti quando arrivò alla Juventus gli diedi subito spazio e fiducia, fu capocannoniere della squadra con 15 gol, avevo veramente un rapporto particolare con lui. Era un bravo ragazzo, era volitivo, mi piaceva tanto, gli volevo bene", le parole di Dino Zoff all'agenzia Italpress ricordando Schillaci. "Quando arrivò a Torino, all'inizio era un po' preoccupato, sentiva il peso della maglia della Juventus, io me ne resi conto, lo presi sotto braccio e gli dissi di giocare come faceva al Messina, di entrare in campo con serenità perchè avevamo fiducia in lui. Andò così e lui mi ha sempre ringraziato".

Mancini ricorda le Notti Magiche sui social

"E sciogli in un abbraccio la follia, Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana". L'ex azzurro e ct della l'Italia Roberto Mancini rende omaggio a Toto' Schillaci con una storia su Instagram che ricorda le Notti magiche del Mondiale del '90 e la celebre canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

Il saluto della famiglia

"Per chi volesse dare l'ultimo saluto a Totò, oggi e domani allo stadio Renzo Barbera sarà allestita la camera ardente. Gli orari saranno comunicati dal Comune di Palermo". Lo scrive in un posto su Instagram la famiglia di Totò Schillaci, poche ore dopo la scomparsa dell'ex campione a 59 anni. "Ciao Totò, sarai per sempre nei nostri cuori", si legge ancora

Baggio saluta Schillaci

"Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre". Così Roberto Baggio ricorda Totò Schillaci su Instagram postando anche una foto che li ritrae insieme esultanti in maglia azzurra ai Mondiali di Italia '90.

Il ricordo commosso del mondo del calcio sui social: "Ciao, eroe delle Notti Magiche".

Il ricordo commosso del mondo del calcio sui social: "Ciao, eroe delle Notti Magiche".

Schillaci, il ricordo della Juventus

La Juve ricorda Schillaci sul suo sito ufficiale: "Abbiamo avuto la fortuna di entusiasmarci per lui prima che, in quell’incredibile estate del 1990, lo facesse l’Italia intera, ammaliata da quelle sue esultanze così meravigliosamente energiche. Perché Totò alla Juve arrivò nell’89, e in quella stagione segnò 15 gol in campionato, 4 in Coppa UEFA e 2 in Coppa Italia. Numeri che, appunto, gli valsero la maglia azzurra nel Mondiale italiano, che – anche grazie a lui – divenne quello che tutti ricordiamo come il mese delle “Notti Magiche”.

Morte Schillaci, disposto minuto di raccoglimento

Per ricordare Totò Schillaci, l'ex attaccante della Nazionale è scomparso oggi all'età di 59 anni, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana. Lo ha disposto il presidente della Figc, Gabriele Gravina

L'Inter saluta Schillaci: "Ci hai fatto sognare"

"Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90". Con queste parole sui social e una foto che lo ritrae in maglia nerazzurra, l'FC Internazionale Milano "si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò".

Le parole del presidente di Lega Serie A

“Schillaci - ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini - è stato un campione che ha illuminato le 'notti magiche' dei mondiali di Italia ‘90, aggiudicandosi anche i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione. La sua voglia di emergere e arrivare ai massimi livelli nel calcio è stata e continuerà ad essere fonte di ispirazione per i tantissimi giovani che inseguono il sogno di giocare in Serie A”.

"Schillaci è deceduto alle 9:55"

"Si comunica che oggi alle 9:55 è deceduto Salvatore Schillaci, già ricoverato in questa azienda ospedaliera. La Direzione e il personale sono vicini alla famiglia nel ricordo anche dell'affetto di cui ha sempre goduto il grande campione". Lo comunica la direzione sanitaria Arnas Civico Di Cristina di Palermo.

Gravina: "Totò simbolo di volontà e riscatto"

“Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano – ricorda il presidente della FIGC Gabriele Gravina – Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale”.

Il saluto della Figc

"Ciao Totò. Eroe delle Notti Magiche". Con questo breve messaggio e una foto che lo ritrae esultante con la maglia azzurra della Nazionale, la Figc esprime il suo cordoglio e ricorda Totò Schillaci. L'ex centravanti siciliano è morto oggi all'età di 59 anni per una brutta malattia. Schillaci ha giocato 16 partite con la maglia della Nazionale maggiore segnando 7 reti, di cui 6 ai Mondiali di Italia '90 vincendo il titolo di capocannoniere.

Il Napoli e De Laurentiis salutano Schillaci

Post del Napoli sui social: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò Schillaci per la scomparsa dell'eroe delle Notti Magiche di Italia '90".

Schillaci, il saluto della Juve

"Ciao Totò" ha scritto la Juve sui social. Un post con la foto di Schillaci in maglia bianconera. Maglia indossata dal 1989 al 1992. Era la sua squadra ai tempi di Italia '90.

Camera ardente al Barbera

La camera ardente di Totò Schillaci sarà allestita proprio allo stadio Barbera di Palermo. Il club rossonero, intanto, ha salutato l'ex centravanti sul proprio sito ufficiale: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano. Protagonista assoluto delle “Notti Magiche” di Italia ’90, Totò ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo".

