La morte di Schillaci, il ricordo del direttore

Gli occhi spiritati. Lo sguardo della felicità e dello stupore. Gli occhi di una storia breve ma bellissima. Troppo breve. Totò e durato poco più di una notte magica: cinque anni, tra Juve e Inter, il resto è contorno. Ma quei cinque anni non li dimenticheremo mai. C’è una colonna sonora che ci è entrata nel cuore per non uscirne più.