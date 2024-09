Eriksson, negato l'ultimo desiderio: "Le ceneri non saranno sparse..."

"Sven Goran Eriksson è stato privato del suo ultimo desiderio. Le autorità hanno vietato che le sue ceneri venissero sparse nel suo angolo di paradiso preferito". A rivelarlo è il Sun, tabloid inglese, che a pochi giorni dal funerale dell'allenatore svedese, morto a 76 anni per un tumore al pancreas, spiega nella sua edizione online: "L'allenatore, che ha viaggiato molto, è rimasto legato alla sua regione d'origine e di recente ha dichiarato in un documentario che avrebbe voluto che le sue ceneri fossero sparse nel lago Fryken, a 300 chilometri da Stoccolma. Tuttavia, i funzionari del consiglio locale hanno proibito alla sua famiglia di gettare i suoi resti nel pittoresco lago. L'urna contenente le sue ceneri verrà invece sepolta in un luogo segreto".