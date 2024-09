Schillaci, Federica Pellegrini e Giunta in lacrime: "Non eravamo pronti"

"Totò nessuno di noi era pronto per questo. Ci mancherai così tanto. Rip. P.S.: tranquillo a Babi ci pensiamo noi". Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano avuto modo di conoscere Schillaci e sua moglie Barbara nel corso del reality tv Pechino Express. Lo hanno ricordato oggi, nel giorno della sua prematura scomparsa .

Schillaci e l'esperienza a Pechino Express

Il messaggio è accompagnato da una foto scattata mentre la coppia si abbraccia con Totò e sua moglie dopo una delle sfide all'interno del programma televisivo. Schillaci si fermò in semifinale, come a Italia '90, ma proprio come a Italia '90 ha evidentemente lasciato una traccia indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto. Il messaggio di Pellegrini e Giunta ne è l'ennesima conferma.