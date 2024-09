Il bel gesto di Bonucci: diecimila euro per un giocatore dell’Union malato di tumore

Leonardo Bonucci ha vestito la maglia dell'Union Berlino per pochi mesi, ma il suo gesto recente viene celebrato in Germania e non solo. L'ex difensore della Juventus, infatti, ha deciso di trasferire diecimila euro in una raccolta fondi online per aiutare Berkin Arslanogullari, portiere dell'Union, a cui è stato diagnosticato un cancro alle ossa per il quale è stato costretto all'amputazione di una gamba.