Carvajal come Rodri: "Lo sciopero per troppe partite è una possibilità"

Tante, troppe partite. Due in più quest'anno per i gironi di Champions League con la nuova formula. In prospettiva futura continueranno ad aumentare. In estate ci sarà anche il Mondiale per club, novità assoluta. Non ci sarà un attimo di sosta per i calciatori. Per tutti questi motivi, pochi giorni fa, Rodri aveva annunciato un possibile sciopero. La conferma ulteriore arriva sempre dalla Spagna.