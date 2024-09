Classifica Under 21, chi li utilizza di più in Europa? Male la Serie A

Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica che spiega, in termini percentuali, quanti Under 21 vengono utilizzati in Italia e nei top 5 campionati europei , squadra per squadra. In Serie A , il Parma guida questa speciale graduatoria, chiusa da Napoli ed Inter. Nella classifica generale, invece, risulta primo per distacco il Barcellona del presidente Joan Laporta, che continua ad attingere dall'iconica Cantera blaugrana.

Chi utilizza di più i giovani in Europa: la classifica

Dal Barcellona al Parma, passando per i tanti club francesi che puntano sui giovani talenti, fino ad arrivare al Southampton, prima società inglese per Under 21 impiegati nel recente passato. La società catalana tiene fede alla sua straordinaria cultura, mettendo in vetrina gioielli del calibro di Lamine Yamal, mentre in Germania sorprende il dato che vede il Bayer Leverkusen soltanto al 14° posto, alle spalle del modesto Tolosa, con 10 ragazzi al di sotto dei 21 anni. In Italia, le big preferiscono affidarsi all'usato sicuro, come testimoniano le statistiche e i numeri registrati da Inter e Napoli.