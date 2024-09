Caliendo, l'agente di Schillaci: "Era unico. Vi racconto il mio Totò"

Come ha fatto? «La corsa con il taxi mi sarebbe costata 5 mila lire. Dissi al tassista, sventolando il foglio da 100 mila, che gli avrei dato quella banconota in caso fossi arrivato entro venti minuti in Lega. C'era una coda di macchine lunghissima in via Novara, ha utilizzato i marciapiedi come fosse la sede stradale, ci è salito sopra per fare il prima possibile e mi ha portato in tempo».

Quanto mancava alla fine?

«Erano le sei e un quarto. Entro e intimo a Governato di non farmi perdere tempo e mostrarmi il contratto. Cento milioni in meno, all'anno, rispetto a quanto avevo concordato. Rispondo che con quel foglio avrebbero potuto andare in bagno per pulirsi. Chiamo Giuliano, che era l'uomo dei conti, di fronte a Governato e ottengo conferma di dovere rifare il contratto. Poi, dopo avere visto che andava tutto bene, ho chiamato Totò dicendogli che poteva firmare e che era della Juve».

È stato l'inizio delle Notti Magiche?

«Lui voleva andare a tutti i costi. Io gli dissi di farsi vedere calmo, anche se tremava. Poi sapevo che in coppia con Roberto Baggio avrebbe fatto benissimo: ha vinto la Coppa UEFA e la Coppa Italia al primo anno, poi è stato chiamato in Nazionale. Un anno prima era in B. Non gli pesava la maglia. Quel Mondiale è stato un peccato non vincerlo, castigati da un altro mio giocatore, Caniggia. Oltre a Zenga che era in porta».

Ha un ricordo?

«Dopo il Mondiale ho portato sia lui che Baggio a Montecarlo, con le famiglie. Abbiamo passato otto giorni insieme, ci siamo divertiti da pazzi. Baggio amava gli scherzi, io ero un po' preso di mira. La prima notte mi ha fatto svegliare alle cinque del mattino con due carrelli di spesa pieni di roba. Io non ci avevo capito molto, mezzo addormentato, e dissi al servizio in camera di metterli dove capitava. La mattina capii».

C'erano indizi sul colpevole?

«No, non avrei mai pensato a Baggio, ma il giorno dopo, a colazione, non dissero niente, pur ridendo sotto i baffi. Andai a prendere un caffè e mi misero un'anguria tagliata a metà sotto la sedia. Non me ne accorsi...».

In Giappone Schillaci è ancora molto amato.

«Totò-San, ci vuole un film per tutti gli aneddoti. A ogni allenamento c'era la fila che si snodava per centinaia di metri per un autografo. Un giorno dormivo da lui e c'era il cane del vicino che abbaiava sempre alle sei di mattino. Andai dal presidente del Jubilo Iwata chiedendo se fosse possibile cambiare casa. Il giorno dopo si presenta con degli architetti e la mappa della città per chiedermi dove avrebbe voluto vivere Schillaci. In due mesi la villa era già pronta. In Giappone, poi, portai anche Dunga».

Schillaci ha detto che lei sarebbe sempre stato il suo unico manager.

«La frase più bella che posso sentirmi dire da un mio assistito».

Ha un rammarico?

«Sì. Erano due o tre anni che cercavamo di portarlo a Montecarlo al Golden Foot per fargli imprimere i piedi nella famose Promenade. Ora qualcosa mi invento, il suo nome deve esserci. Assolutamente».