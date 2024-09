Ranking Uefa per posti extra in Champions: la posizione dell'Italia

Inizia un nuovo anno europeo con le coppe e le tante squadre coinvolte. Massima attenzione ai risultati delle italiane per l'aggiornamento costante del Ranking Uefa . L'aggiornamento, infatti, andrà monitorato per la definizione delle migliori due nazioni che, nella prossima stagione, potranno così avere diritto ad un posto extra nella prossima edizione di Champions League . Italia e Germania sono reduci dal trionfo rispetto a Inghilterra e Spagna.

Ranking Uefa, come funziona la classifica?

Ogni risultato di ogni singola squadra che rappressenta un paese va diviso per le partecipanti totali dello stesso paese. Una vittoria, che vale due punti, andrà divisa dunque per otto, ovvero il numero di squadre italiane coinvolte nelle competizioni europee di quest'anno. La Champions League con la nuova formula varrà di più in termini di punteggio. Al momento questa è la situazione con l'Italia in sesta posizione.

1) Repubblica Ceca 5.700

2) Portogallo 5.400

3) Francia 4.785

4) Germania 4.750

5) Slovacchia 4.625

6) Italia 4.500

7) Inghilterra 4.428

8) Spagna 4.285

9) Svezia 4.250

10) Austria 4.200