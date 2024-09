La figlia di Schillaci piange papà Totò: lo struggente ricordo prima dei funerali

Nicole Schillaci , terza figlia di Totò Schillaci, scomparso due giorni fa , si unisce al racconto di uno stato d'animo comune per i familiari dell'eroe di Italia '90. "Resterà sempre nel mio cuore. Avrei voluto condividere altri momenti con lui, ma non sarà possibile. Ho potuto vivere gli ultimi giorni con lui e ho visto quanto dolore ha provato. Mi manca tantissimo, ma almeno ha smesso di soffrire" .

Schillaci, le parole da brividi della figlia

In occasione dei funerali di Schillaci, la figlia ha aggiunto ai cronisti presenti: "Vivevamo lontani, non c'è sempre stato, ma era sempre il mio papà. Voleva che noi fratelli, anche se abitiamo distanti, fossimo uniti e c'è riuscito. Per me era una persona normale, certo di cui essere fieri, ma normale, molto gentile, umile e con un grande cuore. Lascia tanti insegnamenti, ad esempio che ogni momento va vissuto pienamente, lui ha sempre lottato tantissimo. Era sempre in movimento, faceva sempre qualcosa, per settembre aveva tutto il calendario pieno di appuntamenti".