Schillaci, la dedica della Jubilo Iwata: il video sui social e il coro allo stadio

Il mondo del calcio continua a piangere la scomparsa di Totò Schillaci , nonostante il tributo rovinato durante Juve-Napoli . Ad omaggiare l'attaccante azzurro non sono solo le squadre italiane, ma anche quelle di tutto il mondo tra cui il Jubilo Iwata , club della massima divisione del campionato giapponese in cui Schillaci ha militato tra il 1994 e il 1997.

Schillaci, l'omaggio del Jubilo Iwata

Schillaci è stato il primo calciatore italiano a militare nella J1 League, giocando per tre stagioni e totalizzando 56 gol in 78 partite. Il club giapponese ha voluto rendere omaggio alla scomparsa dell'attaccante con un emozionante video sui social, con le migliori immagini di Schillaci con la maglia del Jubilo Iwata e la scritta: "Ciao Totò, grazie di tutto". E allo stadio, durante l'ultima partita, i tifosi giapponesi hanno intonato il nome di Totò Schillaci in un momento emozionante.