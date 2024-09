E' boom di tifosi negli stadi di Serie B: Palermo leader

AVVIO BOOM - Da questo punto di vista, dunque, questo avvio di 2024/25 è stato davvero esaltante. Sei turni che hanno battuto il totale-record di due anni fa. Se, infatti, le prime sessanta partite della scorsa stagione hanno visto sugli spalti quasi cinquecentomila spettatori, rimanendo ben distanti dai 571.394 del 2022/23, quest’anno se ne sono contati ben ventimila in più. Ed il trend è in salita, in forte crescita, visto che in quest’ultimo turno il totale ha superato i 118mila battendo, peraltro, l’ottimo risultato ottenuto nel turno di apertura di due anni fa.



TUTTI AL BARBERA - A fare la parte del leone è stato, finora, il Barbera di Palermo che ha già visto quasi cinquantamila presenze nei due match casalinghi dei rosanero di Dionisi con il primo (25.787 contro il Cosenza) ed il terzo posto (23.230 contro il Cesena). Al Ferraris di Genova il match contro il Bari è stato visto da 23.233 spettatori. Un altro stadio che potrà dare un grande contributo al totale stagionale sarà certamente l’Arechi. Finora l’impianto di Salerno ha ospitato tre match dei granata con circa dodicimila presenze contro il Cittadella e quindicimila contro Samp e Pisa. Ma con l’undici di Martuscello nelle zone alte della classifica ci si potrà avvicinare ai record storici.



ASPETTANDO IL SAN NICOLA - Manca all’appello, per ora, anche il San Nicola, ma, se, come sembra, Moreno Longo ha dato il via alla rimonta in classifica dei pugliesi, non tarderanno ad arrivare numeri da evidenziare, fin proprio da sabato quando arriverà il penalizzato Cosenza. Non dimentichiamoci, infatti, che il Bari detiene il record stagionale di spettatori di entrambe le ultime due stagioni. Per l’andata degli scorsi playout contro la Ternana si contarono 33.808 spettatori e nella finalissima dei playoff-2022/23 si è arrivato alla stratosferica cifra di 58.206 con, peraltro, ben più di centomila presenze sommando anche l’altra partita dei playoff contro il Sud Tirol (51.621). Un avvio, dunque, davvero positivo per gli spalti di questa serie B che fin dall’avvio sta già offrendo un notevole spettacolo. E questo ha anche attirato un buon numero di tifosi che si sono abbonati a Dazn per guardare non soltanto la propria squadra del cuore, ma anche l’intero torneo cadetto.