Giroud, sorriso americano: primo trofeo coi Los Angeles Fc

Il più facile dei gol, in spaccata, a porta sguarnita, da attento padrone dell'area di rigore avversaria: così Olivier Giroud, anni 37, ex centravanti del Milan, oggi ai Los Angeles Fc, ha celebrato il primo trofeo in America. C'è anche la sua firma nella finale di Coppa US Open, la coppa nazionale Usa, vinta 3-1 ai supplementari contro lo Sporting Kansas City. Sua la prima rete.