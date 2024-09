Andrea Carnevale shock: "Ho raccolto il cervello di mia madre uccisa da papà"

Andrea Carnevale , ex attaccante del Napoli , della Roma e della Nazionale , attuale responsabile scouting dell' Udinese , ha rivelato una drammatica vicenda familiare nel corso di un'intervista a La Stampa: "Una mattina mio padre si è svegliato, ha preso l’accetta ed è andato ad ammazzare mia madre mentre stava lavando i panni al fiume vicino casa. Una delle mie sorelle era presente, io stavo giocando a pallone lì vicino. Ho raccolto il cervello di mia mamma nel fiume e l’ho portato alla caserma: Hai visto che poi è successo? Ho detto al maresciallo. Quante volte sono venuto qui, adesso il sangue lo vedi. Oggi però non ho rancore per nessuno: mio padre era un uomo malato che non è stato curato".

Carnevale: "Giusto divulgare per far sì che cose del genere non si ripetano"

Carnevale ha poi aggiunto: "È giusto divulgare, voglio aiutare a far sì che cose del genere non si ripetano e fare sensibilizzazione. A Milano l’associazione Telefono Donna mi vorrebbe come testimonial, sto valutando la proposta perché non so come conciliarla col mio lavoro. Hanno anche proposto di fare una docuserie sulla mia storia. Alle mie figlie dico sempre: la prima volta che un fidanzato o un marito alza una mano su di voi, dovete lasciarlo. Alla seconda non ci dovete arrivare, perché quello lo rifarà, sicuro al cento per cento".