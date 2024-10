Sul mercato liberi tutti: così la Corte Ue scatena il terremoto sul mercato

Una vera e propria rivoluzione si annuncia sul calciomercato, alla luce della sentenza emessa stamane dalla Corte di Giustizia Europea che si è espressa sul caso Diarra. Secondo i giudici riuniti in Lussemburgo, le norme della Fifa che regolano i trasferimenti dei giocatori sono incompatibili con la libera circolazione delle persone nell'Unione, calciatori compresi ovviamente. Tradotto in soldoni, ciò significa che un giocatore, anche se sotto contratto con il rispettivo club, può andarsene quando vuole, dove vuole e anche in assenza di contropartite pecuniarie di un'altra società. Lassana Diarra, oggi trentanovenne, ex centrocampista fra gli altri di Chelsea, Arsenal, Real, Psg, 34 presenze nella Nazionale francese, ha dovuto aspettare dieci anni per questo pronunciamento, ma il suo caso promette di segnare una svolta storica nel mondo del calcio quanto lo fu la sentenza Bosman, emessa nel 1995. Essa stabilì che nell'Unione Europea i calciatori hanno il diritto di essere ingaggiati da altre squadre a parametro zero, lasciandoli liberi di allacciare trattative con chicchessia negli ultimi sei mesi di contratto con la propria società. La sentenza fece saltare il tetto degli stranieri, giudicato discriminatorio verso gli atleti dell'Unione. Così l'Uefa poté imporre limitazioni solo per i giocatori extracomunitari. Nel 2015, Diarra era un calciatore della Lokomotiv Mosca, alla quale era legato da un contratto triennale che Lassana ruppe, secondo i russi senza giusta causa: per questo, la Camera di risoluzione dei litigi della Fifa e il Tas di Losanna gli imposero di pagare 20 milioni di euro. Diarra impugnò la sanzione davanti ai giudici della Corte europea che oggi gli hanno dato ragione e, dando ragione al francese, hanno, di fatto, liberalizzato il calciomercato. Le conseguenze non sono difficilmente immaginabili.