Morata, il ct della Spagna: "È una brava persona". E Alice Campello va in America

Alvaro Morata, dopo aver saltato le partite di inizio settembre contro Serbia e Svizzera a causa di un infortunio muscolare, è tornato tra i convocati della Spagna per le prossime gare di Nations League contro la Danimarca (12 ottobre) e di nuovo la Serbia (15 ottobre). Il ct della Spagna, Luis de la Fuente, ha elogiato Morata pubblicamente: «Alvaro è il capitano che mette sempre davanti il bene del gruppo ai suoi interessi personali, è un esempio per tutti. Ovviamente non è stato convocato solo perché è una buona persona, ma perché è uno dei migliori attaccanti del mondo. Dà un enorme contributo fuori e dentro al campo e si fa rispettare e voler bene da tutti». Nonostante le assenze di Unai Simon, Rodri e Dani Olmo, la Spagna punta a superare la Danimarca nel Gruppo 4 di Lega A, dove i danesi sono in testa con due punti di vantaggio. Morata, con 36 gol in nazionale, ha messo nel mirino Fernando Torres, che occupa il terzo posto dei marcatori storici della Spagna con 38 reti, e conta di avvicinarsi a Raul (44) e al primatista David Villa (59).