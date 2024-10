Bonucci e il retroscena su Conte: le parole da brividi con Montolivo

Il retroscena di Conte su Guardiola e non solo

Bonucci ha anche raccontato dell'intersssamento di Guardiola e non solo: "Guardiola mi aveva cercato, sia nel 2016 che nel 2017, quando sono andato al Milan: nel 2016 la Juve non mi avrebbe venduto mai e io stavo bene lì. Nel 2017 Montella e Mirabelli mi avevano chiamato dicendomi che sarei diventato punto di riferimento e capitano in rossonero. E non volevo andare fuori dall'Italia. Una volta dato l'ok al Milan, mi aveva chiamato sia Psg che Manchester City. Però io sono uno di parola".