Iniesta si commuove durante l'annuncio del ritiro: "Lacrime di orgoglio"

BARCELLONA - Si chiude un’era del calcio. Andres Iniesta, uno dei calciatori più amati e rispettati della sua generazione, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico, segnando la fine di un’epoca che ha affascinato milioni di tifosi in tutto il mondo. La carriera di Iniesta è stata un viaggio straordinario, caratterizzato da successi senza precedenti e da una qualità di gioco che ha ridefinito il ruolo del centrocampista. Sono giorni di annunci, emozioni, lacrime. In un post condiviso dal Barcellona, Andres si commuove in video: “Non sono lacrime di tristezza, sono lacrime di un bambino che sognava di diventare un calciatore. E ci è riuscito con molto lavoro, sacrificio, con moltissimo sforzo. Non si è mai arreso. Oggi mi sento molto orgoglioso del cammino fatto”.