Mbappé e l'avvertimento di Konaté: "Potrebbe avere un crollo psicologico"

Ibrahima Konaté è intervenuto in conferenza stampa da Clairefontaine in vista degli impegni della Francia in questa sosta nazionali: il gruppo del ct Didier Deschamps affronterà infatti Israele e Belgio in Nations League. Due partite a cui non parteciperà Mbappé, non convocato, ma di cui il difensore del Liverpool ha parlato.