Il paradosso Superlega: "Al via nel 2025". Ma giocatori e Leghe sono in rivolta

È decisamente illuminante l'intervista rilasciata alla rivista tedesca 'Kicker' da Bernd Reichart , amministratore delegato di A22 , che non è l'autostrada del Brennero, ma la società che vuol partorire la Superlega . È illuminante perché, una volta di più, conferma quanto il nuovo torneo sia concepito in una realtà parallela che non tiene per nulla conto del momento storico vissuto dal calcio né tantomeno si preoccupa più di tanto delle esigenze dei giocatori. Per non dire di quali e quante squadre parteciperebbero alla nuova competizione, destinata a intasare ulteriormente un calendario folle, alla base della catena di gravi infortuni registrata nelle ultime settimane.

"Stop al monopolio delle federazioni"

Ha raccontato Reichart: «Al momento ci stiamo concentrando soprattutto sulle partnership tecnologiche e sul modello di business che ne deriva, perché siamo fermamente convinti che i tifosi meritino un’esperienza più economica e migliorata davanti agli schermi. Le sentenze più recenti della Corte di Giustizia Europea hanno dimostrato che le federazioni non possono più evitare di rendere le loro attività e statuti conformi al diritto dell’UE. I pilastri su cui finora si basava il monopolio delle federazioni stanno crollando. La sentenza del dicembre 2023 ha notevolmente aumentato la disponibilità dei club a dialogare e ridotto la paura di ritorsioni. Abbiamo puntato sin dall’inizio sul dialogo. Ora gli attori coinvolti possono dare il loro contributo e assumersi la responsabilità per un nuovo e più moderno sistema calcistico per il futuro. A nostro avviso, dovrebbero essere soprattutto i club e i giocatori a determinare le questioni importanti di governance».

Superlega al via: con chi?

Bene. Anzi male. Nel momento in cui giocatori e Leghe europee si rivolgono alla Ue per protestare contro il Mondiale club della Fifa, poiché si gioca troppo e ci si fa sempre più male, l'amministratore del progetto Superlega dice che "dovrebbero essere soprattutto i club e i giocatori a determinare le questioni importanti". Secondo la testa spagnola 'As', la Superlega dovrebbe partire nel settembre 2025. Reichart ha ventilato la formula con partite di andata e ritorno, playoff e finale. Peccato non abbia detto con chi. Peraltro, il recente rientro in pompa magna della Juve nell'Eca, l'associazione dei club europei da cui era fuoruscita al tempo di Andrea Agnelli, rende il progetto Superlega sempre più un'anatra zoppa.