Zeman in ospedale a Pescara: come sta e quali sono le sue condizioni

Zdenek Zeman è stato costretto a un nuovo ricovero in ospedale. Il tecnico boemo si trova nella clinica "Pierangeli" di Pescara per alcuni controlli che si sono resi necessari in seguito a una leggera ischemia.

A febbraio fu costretto a lasciare la panchina del Pescara

Il 22 febbraio di quest'anno, Zeman era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi di salute in seguito ai quali era stato sottoposto a intervento chirurgico dall'equipe del professor Stefano Guarracini. In quella circostanza furono tantissimi i messaggi arrivati da tutto il mondo del calcio per augurargli una pronta guarigione. Lo scorso 12 maggio Zeman ha compiuto 77 anni.