Mediterraneo 2024, premiati anche Marotta, Calhanoglu e Zola: i dettagli

Il prossimo 21 ottobre, a partire dalle 14.30, Palazzo Valentini a Roma sarà teatro della cerimonia di consegna del prestigioso “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024”. La giuria ha recentemente annunciato gli ultimi vincitori, tra cui spiccano figure di rilievo nel mondo dello sport come Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, Hakan Calhanoglu, centrocampista della squadra nerazzurra e attuale campione d’Italia, e Gianfranco Zola, ex attaccante della Nazionale e oggi vicepresidente della Serie C. Questi nomi di spicco si aggiungono a una già nutrita lista di premiati che include l'ex capitano della Lazio Ciro Immobile, l’allenatore di pallavolo Daniele Santarelli, la vicepresidente vicaria del CONI Silvia Salis, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il nuotatore Manuel Bortuzzo, e il giurista Francesco Bonanni, tra gli altri.