Branchini esclusivo: "Totti in campo? Senza campioni il pubblico si stancherà"

ROMA - Basta una provocazione (e una rivelazione) di Totti per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, per rivedere il divertimento nei loro occhi al pensiero di qualche giocata mozzafiato, gol spettacolare o gesto istintivo che adesso è sempre più difficile ammirare sui campi di calcio, italiani e internazionali. Per questo Giovanni Branchini, tra i più influenti agenti d’Europa, dalla suggestione di Totti ha poi voluto analizzare le problematiche di un sistema calcio nazionale e internazionale che negli anni sta sfornando sempre meno campioni, sempre meno talento e fantasia, sempre meno divertimento. «Ammetto che sarebbe bello rivedere Francesco in campo, e lo sarebbe ancora di più se avessimo la certezza che la condizione potesse sostenerlo anche solo per un 50% del Totti che ricordiamo. Ci sono giocatori che giocano anche dopo i 40 anni e che sono in buonissime condizioni, mi viene in mente Pepe che ha giocato titolare nell’ultimo Europeo con il Portogallo. Fernandinho invece ha lasciato il Manchester City a 36 anni, ora ne ha 39 e il suo attuale club gli ha offerto il rinnovo per un altro anno e mezzo, e in questa stagione è stato già Mvp del campionato per cinque volte. Il fatto che ci siano tanti calciatori in età avanzata che giocano o hanno potuto giocare ai massimi livelli significa non solo che sono esempi di longevità ma anche che pochi li incalzano da dietro».



L’assenza di campioni nel calcio attuale.

«Sì, e qui si innesca un discorso che è molto più profondo e serio della provocazione di Totti. Il mondo del calcio negli ultimi 20-25 anni ha avuto un cambiamento socio-culturale per cui i bambini non giocano più liberamente ma vengono portati a scuola calcio. L’istinto e il talento, qualità che si sviluppavano in un ambito puramente ludico tra strada e oratorio, non trovano lo stesso sfogo quando vengono inquadrati. Così i bambini adesso passano da una classe di scuola al mattino a un’altra classe nel pomeriggio, quella dell’accademia calcio dove chiaramente non c’è spazio per l’incoscienza calcistica. Questo porta a dover fare i conti con realtà che sono scomparse negli anni a favore di una componente fisica e tattica che ha fagocitato tutto il resto, creando uno squilibrio importante. Ora vediamo le difese sempre più forti, le squadre sempre più attrezzate nel disinnescare le qualità degli avversari, e raramente vediamo delle individualità che molto spesso non sono considerate funzionali a un certo tipo di calcio. Vengono addirittura un po’ combattute».