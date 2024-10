Serie A Futsal, Napoli parte con una goleada: vittorie nette per Meta Catania, Ecocity Genzano e Roma 1927

La stagione 2024-2025 parte alle ore 19:00 di venerdì 18 ottobre con la sfida tra la neonata AS Roma 1927 e la Italservice Pesaro. Ospiti che vanno sul doppio vantaggio prima di subire la rimonta dei giallorossi. È la doppietta di Dimas a guidare la riscossa dei ragazzi di D’Orto, che si aggiudicano il match per 5-3.

Blitz dell’Ecocity Genzano sul campo della Sandro Abate, che si era portata momentaneamente avanti con Josema. È anche in questo caso una doppietta, di Mancuso a permettere agli ospiti di ribaltare il risultato insieme alla marcatura di Bissoni.

Affermazione convincente per i campioni d’Italia del Meta Catania che esordiscono bene battendo il Came Treviso 4-2. Meta che dal 23 al 26 ottobre ospiterà al PalaCatania il Main Round della Champions League. In ballo il pass per l’Elite Round in campo oltra alla squadra italiana il KaunoZalgiris, il Linz e il FC Differdange.

Soffre più del previsto la L84 per avere ragione del neopromosso Benevento, che è andato in Piemonte vendendo cara la pelle. Decisivo il gol di Rocha al 12′ del primo tempo.

Infine il tennistico 6-0 rifilato dal Napoli sulla malcapitata Pirossigeno Cosenza. I lupi, in partita fino al 2-0, crollano dopo sotto i colpi di Borruto e Caruso, autori di una doppietta ciascuno.

Nei match del sabato Feldi Eboli, Vinumitaly Petrarca e Fortitudo Pomezia seguono le orme di Meta Catania e Napoli Futsal, L84, Ecocity Genzano e Roma 1927.

Nonostante le assenze, le Volpi di Lucho Antonelli piegano 3-2 a Orte un Active Network comunque competitiva, che ha l’occasione di pareggiare con Davì, che fallisce però un sanguinoso tiro libero. Sugli scudi Barra, autore di una doppietta.

Dolce ritorno in Serie A per la Vinumitaly Petrarca che grazie a un gol di Molaro a 4’ dal termine piega lo Sporting Sala Consilina

Completa il quadro la vittoria della Fortitudo Pomezia sulla Vitulano Drugstore Manfredonia per 4-2 decisiva la doppietta di Miguel Angelo