Guardiola triste per Nadal: “Ho capito cosa è successo, ha visto una cosa e ha deciso”

Guardiola sull'addio di Nadal: "Ha visto che non poteva competere al suo livello"

Guardiola non ha dubbi sulle motivazioni che hanno portato Rafa Nadal a ritirarsi dalle scene del grande tennis, al termine di un percorso incredibile, che ha scritto pagine di storia del tennis e dello sport mondiale: "Credo che sia successo perché ha visto che non poteva competere al livello a cui era stato per due decenni - ha sottolineato il manager del Manchester City a Sky Sports -. I Big Three? Li ammiro molto, per la loro costanza, per essere lì ogni stagione, per come non si sono mai arresi e sono arrivati. Tornano dopo ogni infortunio, sono tre geni. Cerco di imparare dal loro linguaggio del corpo, da come reagiscono nei momenti difficili. Ci mancheranno moltissimo", ha aggiunto facendo riferimento a Federer, Nadal e Nole Djokovic (unico ancora in attività).