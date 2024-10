Pallone d'oro, Rodri arriva a Parigi in stampelle

Bagno di folla per lo spagnolo Rodri , favorito numero uno per la vittoria del Pallone d'Oro , dopo la straordinaria stagione vissuta con la maglia del Manchester City e con le Furie Rosse di De La Fuente. Il regista della squadra allenata da Pep Guardiola è arrivato a Parigi intorno alle 20 per partecipare alla cerimonia di premiazione .

Pallone d'Oro, Rodri è arrivato a Parigi

Tappeto rosso per Rodri, arrivato in stampelle a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, iconico riconoscimento ideato dalla rivista France Football, dedicato al miglior calciatore del panorama europeo. Dopo il forfait di Vinicius e Bellingham, e di ogni rappresentante del Real Madrid di Florentino Perez, tutti gli indizi portano al metronomo del Manchester City e della Nazionale spagnola, che dovrebbe superare anche la concorrenza dell'interista Lautaro Martinez. Lo spagnolo, che ha vinto Supercoppa Europea, Premier League, Mondiale per Club ed Euro 2024, è attualmente alle prese con la riabilitazione che segue l'intervento al legamento crociato del ginocchio, rotto ad inizio stagione.

