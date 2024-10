Caos Pallone d'Oro diretta: Vinicius, Real Madrid, Rodri. Le reazioni LIVE

Pallone d'Oro assegnato a Rodri , protagonista con il Manchester City e con la Nazionale spagnola ad Euro 2024, ma non si placano polemiche e veleni che hanno accompagnato la giornata della cerimonia di premiazione di Parigi. Furioso il Real Madrid , per la sconfitta di Vinicius Jr e Jude Bellingham . Tutte le reazioni live su Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:25

Ancelotti miglior allenatore, ma il messaggio è per Vinicius e Carvajal

Premiato come miglior allenatore della stagione 2023/24, pur non essendo presente alla cerimonia di Parigi, Carlo Ancelotti ha ringraziato tutti via social, senza dimenticare i due grandi protagonisti dell'ultima finale di Champions League: "Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio Presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vini e Carvajal".

14:10

Pallone d'Oro, De La Fuente contro il Real Madrid

Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, non ha gradito l'assenza del Real Madrid alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. LEGGI TUTTO

13:55

La reazione social di Vinicius Jr

Dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri, non è passato inosservato il messaggio social di Vinicius Jr. LEGGI QUI

13:40

Pallone d'Oro, il bacio al trofeo dei due vincitori

Rodri e Aitana Bonmati possono finalmente godersi la vittoria dell'ambito Pallone d'Oro. Quante emozioni a Parigi. GUARDA QUI

13:25

Esulta il premier Sanchez: "Il calcio spagnolo è inarrestabile"

"Il calcio spagnolo è inarrestabile!". Così su X il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha celebrato i riconoscimenti dei calciatori iberici, con il Pallone d'Oro 2024 a Rodri e a Aitana Bonmati. Nel tweet Sanchez ha fatto l'elenco dei premiati: "Aitana e Rodri, Pallone d'Oro, Yamal miglior giocatore giovane; Jenni Hermoso, Premio Socrates. Real Madrid, migliore squadra maschile. Barcellona, migliore squadra femminile".

Anche la portavoce del governo e ministra di Educazione e Sport, Pilar Alegria, nella conferenza stampa odierna seguita al Consiglio dei ministri ha fatto riferimento alla "notte magica" della Gala di Parigi del Pallone d'Oro: "Ha posto manifesta l'immensa e magnifica potenza del calcio spagnolo".

13:10

Pallone d'Oro, la versione di France Football

Pallone d'Oro a Rodri, sul gradino più alto del podio davanti a Vinicius Jr e Jude Bellingham. La versione di France Football dopo le polemiche alimentate dal Real Madrid. LEGGI QUI

12:55

Pallone d'Oro, l'arrivo in stampelle di Rodri

Dopo il grave infortunio al ginocchio, Rodri si è presentato in stampelle alla cerimonia di premiazione andata in scena ieri a Parigi. GUARDA QUI

12:50

Benzema, messaggio per Vinicius: "Troppo forte..."

"Troppo forte...", così Karim Benzema nelle sue Instagram Stories, a margine della foto con Vinicius pubblicata nella tarda serata di ieri. L'ex attaccante del Real Madrid non ha dimenticato le tante battaglie sportive al fianco del fuoriclasse brasiliano. Le emoji del "gelo", contenute nel messaggio social, nascondono un mix di ironia e imbarazzo dopo la vittoria di Rodri.

12:45

Kroos sta con Vinicius: "Il migliore"

Toni Kroos, che ha chiuso al nono posto della classifica del Pallone d'Oro, continua a seguire le sorti del Real Madrid dopo il ritiro dal calcio giocato. Nel giorno della cerimonia di premiazione, il tedesco non poteva non supportare Vinicius Jr: "Il migliore", ha scritto su Instagram.

12:40

Pallone d'Oro, i migliori momenti della cerimonia di premiazione

I migliori momenti della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro: rivivi la serata di Parigi

12:30

Il Manchester City si gode Rodri: "Nato per vincere"

Tra veleni e polemiche, spuntano anche i post social del Manchester City, che si gode il nuovo Pallone d'Oro: "Nato per vincere", questo il messaggio dedicato a Rodri, circondato in foto da tutti i trofei vinti con i Citizens di Guardiola.

12:21

Pallone d'Oro, tutti gli "italiani" premiati

Da Lautaro Martinez ad Artem Dovbyk: tutti gli "italiani" premiati a Parigi in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro. GUARDA QUI

12:15

Pallone d'Oro, tutte le foto glamour

Tutti i vip presenti alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro: ecco le foto glamour di Parigi. GUARDA QUI

12:08

Pallone d'Oro, De La Fuente contro il Real Madrid

Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, non ha gradito l'assenza del Real Madrid alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. LEGGI TUTTO

12:00

Camavinga difende Vinicius e attacca la UEFA

"È politica nel calcio", ha scritto sul suo account X il francese Camavinga, postando una foto con il suo compagno di squadra Vinicius Jr. "Fratello mio, - ha poi aggiunto - sei il miglior giocatore del mondo e nessun premio può dire il contrario. Ti amo fratello mio".

11:53

Douglas Luiz a Vinicius: "Siamo tutti con te fratello"

Sui social, i calciatori della Nazionale brasiliana hanno abbracciato virtualmente Vinicius Jr. Tra questi, anche lo juventino Douglas Luiz, grande amico della stella del Real Madrid: "Siamo tutti con te fratello, faremo di tutto affinché tu un giorno tu possa vincere quel Pallone d’Oro".

11:49

Ancelotti miglior allenatore, ma il messaggio è per Vinicius e Carvajal

Premiato come miglior allenatore della stagione 2023/24, pur non essendo presente alla cerimonia di Parigi, Carlo Ancelotti ha ringraziato tutti via social, senza dimenticare i due grandi protagonisti dell'ultima finale di Champions League: "Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio Presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vini e Carvajal".

11:46

Pallone d'Oro, la versione di France Football

Pallone d'Oro a Rodri, sul gradino più alto del podio davanti a Vinicius Jr e Jude Bellingham. La versione di France Football dopo le polemiche alimentate dal Real Madrid. LEGGI QUI

11:40

Pallone d'Oro, il bacio al trofeo dei due vincitori

Rodri e Aitana Bonmati possono finalmente godersi la vittoria dell'ambito Pallone d'Oro. Quante emozioni a Parigi. GUARDA QUI

11:37

Pallone d'Oro, anche il campione NBA Shai Gilgeous-Alexander difende Vinicius

"Il miglior giocatore al mondo", così sui social il campione NBA Shai Gilgeous-Alexander, che ha preso le difese di Vinicius Jr dopo la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro.