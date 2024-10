Furia Aldair sul Pallone d'Oro: "Vergognatevi per Vinicius!"

A poco meno di ventiquattro ore dall'incoronazione di Rodri , il Pallone d'Oro 2024 continua a far discutere. Le reazioni si sono moltiplicate nel day after della cerimonia di premiazione a Parigi e anche Aldair si è unito al coro del dissenso rispetto alla decisione di assegnare il massimo riconoscimento individuale del calcio modniale al centrocampista spagnolo.

Aldair: "Ha ragione Cristiano Ronaldo..."

Su Instagram, l'ex difensore della Roma e del Brasile non ha usato giri di parole: "È una vergogna che Vinicius Junior non abbia vinto il Pallone d’Oro. Complimenti al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, che non ha mandato nessun tesserato a questa manifestazione. Se non bastano le prestazioni di Vinicius, mi chiedo: che cosa bisogna fare per vincere il Pallone d’Oro? Ha ragione Cristiano Ronaldo: è poco credibile quello che è successo negli ultimi anni”.