Gaucci, quando passa l'uragano: in arrivo il docufilm su Sky

Si chiama Gaucci – Quando passa l’uragano il docufilm che Sky dedica all’ex presidente del Perugia Luciano Gaucci. L’appuntamento è per il 5 novembre alle 22.55 su Sky Crime e Sky Documentaries e su Now in streaming. La produzione originale è di Briciolafilm per Hearts Networks Italia; prodotto da Nicola Prosatore, il documentario è di Giacomo Del Buono, Carlo Altinier e Paolo Geremei con la regia di Giacomo Del Buono e Paolo Geremei .

"Nel calcio – scrive Sky in una nota – sono sempre i giocatori e a volte gli allenatori a scaldare il cuore dei tifosi. Mai i presidenti delle società. Eccezione alla regola è però Luciano Gaucci, presidente del Perugia Calcio, tanto noto ai tifosi e alla cittadinanza quanto chiacchierato e bersagliato dalla stampa e dai suoi molti detrattori". Un ritratto descritto dai figli Alessandro e Riccardo e da chi lo ha conosciuto più da vicino. "È la storia del Perugia Calcio – continua l’emittente – diventato grande alla fine degli anni ’90, ma è anche il racconto di un impero fatto di cavalli, di deludenti calciatori stranieri, di piccole e grandi truffe, di fughe rocambolesche e di crack finanziari che hanno condannato i suoi stessi figli al carcere".

"Luciano Gaucci – racconta Sky – è stato un talent scout dal fiuto redditizio e una figura emblematica non solo per il Perugia ma per l’intero panorama calcistico italiano. Scomparso nel 2020, Gaucci è ricordato come un innovatore e un imprenditore visionario, che ha trasformato il Perugia in una squadra competitiva su scala nazionale e internazionale. La sua abilità nel riconoscere e promuovere talenti emergenti ha portato alla scoperta di giocatori che sono diventati stelle a livello mondiale".