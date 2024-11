Vinicius gioca a padel: i tifosi lo prendono in giro, il video è virale

Il padel è uno sport sempre più praticato e popolare. Anche tra i calciatori. Compresi i top-player. Tra quelli che si stanno avvicinando al gioco, sempre più popolare, c'è Vincius . L'attaccante brasiliano è stato sorpreso a disputare una partita con i suoi amici a Madrid e, ovviamente, i presenti non hanno voluto perdere l'occasione per documentare quanto stava accadendo.

Vinicius alla scoperta del padel

Il fuoriclasse del Real Madrid non è sembrato a suo agio così come con il pallone tra i piedi. Qualche incertezza nel colpire la pallina, lo sguardo attendo di chi cerca di capire come approcciarsi nella maniera più efficace possibile a un'attività non svolta abitualmente. Un apprendistato che non gli ha evitato di essere giudicato da chi da lui si aspetta sempre il massimo. Nessuno sconto da parte del "regista" nella circostanza e di chi ha commentato il video rilanciato da Sport: Vinicius è stato bonariamente preso di mira.