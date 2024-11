Il Manchester City di Guardiola colleziona sconfitte: la squadra in un "buco nero"

Tre sconfitte consecutive pesano nell'era di Guardiola che continua a mantenere la calma con la consapevelozza però che la sua squadra non sia attrezzata per vincere tutti i trofei.

Prima l'uscita prematura dalla Coppa di Lega per mano del Tottenham, nel fine settimana la battuta d'arresto (la prima in Premier League) sul campo del Bournemouth e ieri sera la sconfitta dallo Sporting Lisbona.

In campionato la strada è ancora lunga, e il Manchester City resta secondo a ridosso del Liverpool, mentre in Champions League la situazione sembra più complessa, dal momento che ha raccolto solo 7 punti nelle prime quattro giornate, non abbastanza per garantire l'entrata agli ottavi senza spareggi.

La crisi della squadra

Era dal 2020 che il Manchester City non subiva delle sconfitte cosi pesanti.

Sconfitte che hanno indotto Bernardo Silva, uno dei senatori della squadra, a dire che i Citizens si trovano in un "buco nero".

Aggiunge: "Siamo tutti delusi perché ci troviamo in un buco nero. Anche quando giochiamo bene, non sfruttiamo le nostre occasioni, mentre ne concediamo troppo facilmente. Dobbiamo migliorare molto velocemente, altrimenti sarà molto difficile recuperare. È difficile trovare le ragioni per quello che ci sta succedendo. Sembra proprio che in questo momento stiamo andando nella direzione sbagliata".

La squadra è stata colpita da numerosi infortuni, privata non solo del neo-Pallone d'Oro Rodri, ma anche di Ruben Dias, John Stones e Jack Grealish. In più, Kevin De Bruyne è tornato a disposizione allo stadio José Alvalade, ma solo per pochi minuti, mentre Erling Haaland sta attraversando un momento di scarsa forma.

Le parole di Pep Guardiola

A fine partita Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla propria squadra: "Non sono d'accordo con Bernardo perché a Bournemouth abbiamo giocato malissimo, mentre contro lo Sporting abbiamo fatto una buona gara, disputando un primo tempo fantastico. Il problema è che ora facciamo fatica a segnare, creiamo ma concediamo troppo. In Champions, poi, devi essere molto forte mentalmente, e adesso non lo siamo"

Conclude: "Questo è il calcio. Forse quello che abbiamo vissuto in passato è un'eccezione. A volte si può perdere. Questo è un momento difficile in termini di risultati, ma voglio essere qui, voglio lottare e non mollare. Mi piace la sfida che ci attende".

Anche dopo la sconfitta contro il Bournemouth aveva dichiarato: "Sapevamo che non potevamo eguagliare l'intensità. Ne abbiamo parlato. È stata una partita aperta. Abbiamo avuto occasioni alla fine, ma congratulo il Bournemouth per la vittoria. Le palle 50-50 a centrocampo, i duelli, giocano questo tipo di partita. Sono molto aggressivi. Hanno avuto 6-7 giorni per prepararsi. Hanno fisicità e velocità, ma devi vincere queste situazioni. Loro hanno avuto occasioni. Ederson ha fatto una buona parata. Abbiamo avuto momenti davvero buoni all'inizio del secondo tempo e dopo è stato difficile da digerire, perché eravamo bravi. Dopo aver segnato abbiamo avuto slancio e occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo pochi giocatori con molti minuti e molti giocatori senza minuti, quindi il bilancio è un po' scomodo. Abbiamo giocato bene contro gli Spurs, ma oggi non siamo riusciti a gestire la loro intensità e per questo abbiamo perso la partita".