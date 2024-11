Cremonese, clamoroso divorzio da Corini: torna Stroppa

Clamora Cremonese: un cambio ancora. Anzi dietrofront su tutta la linea. Via Corini, panchina di nuovo a Stroppa. La seconda sconfitta consecutiva con il Mantova dopo quella in casa contro il Pisa, costa la panchina della squadra grigiorossa all'ex tecnico del Palermo. Con le vittorie sulla Juve Stabia e sulla Salernitana e il pari di Modena, sembrava aver rimesso in carreggiata la compagine lombarda costruita per competere per la A. Invece l'improvviso stop nel derby ha fatto decidere la società a richiamare Stroppa, il tecnico rimosso appena un mese fa, dopo l'8ª.