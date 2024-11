Globe Soccer Awards, Barella e Dovbyk per il miglior giocatore: tutte le nomination

Sono state ufficializzate oggi le candidature per la 15ª edizione dei Globe Soccer Awards, che si svolgerà il prossimo 27 dicembre insieme alla Dubai International Sports Conference, organizzata in collaborazione con il Dubai Sports Council. Ci saranno ben 12 categorie di premi: miglior giocatore, miglior giocatrice, miglior club maschile, miglior club femminile, miglior allenatore, miglior centrocampista, miglior attaccante, giocatore emergente, miglior agente, miglior direttore sportivo, miglior giocatore del calcio asiatico e miglior club asiatico. Tra gli italiani Barella è inserito sia nella lista dei migliori giocatori sia in quella dei migliori centrocampisti, dalla Serie A sono candidati anche Lautaro, Calhanoglu, Lookman e Dovbyk (in corsa come miglior attaccante insieme all'argentino), che dovranno sfidare i favoriti al premio di miglior giocatore Rodri (vincitore del Pallone d'Oro), Vinicius e Mbappé. In lista anche gli eterni Messi e Ronaldo, che punta a battere Mahrez e l'ex Lazio Milinkovic-Savic nella categoria miglior giocatore del calcio asiatico.