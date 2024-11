Nations League, la Francia frena con Israele. Tris Inghilterra, poker Norvegia

PARIGI (FRANCIA) - Nonostante una città blindata e straordinarie misure di sicurezza, si sono vissuti minuti di grande tensione sugli spalti dello Stade de France in occasione della gara tra Francia e Israele, valida per il gruppo 2, quello degli Azzurri. La squadra di Deschamps, che ha lasciato a casa Mbappé, domina il match, producendo anche diverse palle gol, fallendole tutte per l'imprecisione dei vari Konaté, Kolo Muani, Kanté, Coman e Barcola, e chiude sullo zero a zero. Novantasette minuti per il milanista Theo Hernandez, poco più di dieci minuti per l'interista Thuram, che fa in tempo a sciupare un'occasione nel recupero, solo panchina per il romanista Koné. Con questo risultato i transalpini potranno solamente raggiungere la già qualificata Italia e affidarsi alla differenza reti per sperare di vincere il girone.