Gravina torna a Taranto dopo l'ennesimo episodio di vandalismo: l'iniziativa

Martedì 19 novembre alle 15.00 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Gabriele Gravina insieme alla Segretaria generale Lega italiana per i diritti dell’uomo Comitato Ernesto Nathan, Claudia Conte , accompagnati dal Presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi e in presenza di Michele Emiliano Presidente della Regione Puglia e di Rinaldo Melucci Sindaco della Città di Taranto, faranno visita al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio dell’ ennesimo episodio di vandalismo .

La necessaria riqualificazione del campo, che Fondazione Soleterre vuole portare avanti insieme alla Parrocchia SS. Angeli Custodi, con cui collabora nel quartiere per la promozione di attività socioeducative per le famiglie e i più giovani e per ridurre i rischi e gli effetti della povertà educativa e della dispersione scolastica, diventa oggi sinonimo di un necessario riscatto per difendere il futuro di bambini e ragazzi del quartiere.

"Le persone di Tamburi sono “per bene”, ed è inaccettabile che i loro figli non siano considerati dalle istituzioni neppure per avere un campo da calcio”, ha commentato il Presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi. “Chiediamo l’aiuto di tutte e tutti per restituire al quartiere un luogo di speranza e diritti. Lo sviluppo umano si nutre di gesti concreti e ci auguriamo che la presenza delle istituzioni non sia solo una “sfilata” ma un incontro per attivarsi e attivare i donatori per aiutarci in un progetto in cui il sostegno psicologico ed educativo sia per i bambini del quartiere un’occasione di futuro. Per dare un calcio all’emarginazione. È possibile sostenere la riqualificazione del campo di calcio e le attività socioeducative nel quartiere Tamburi con una donazione su www.soleterre.org/uncampoxtamburi”, prosegue Rizzi.

“La mission della Figc è lo sviluppo del gioco del calcio come strumento di benessere fisico e mentale. Per questo investiamo con convinzione nella formazione e nell’inclusione dei giovani, anche sostenendo iniziative che mirano a ridurne le condizioni di marginalità e di disagio. Con Soleterre e l’ambasciatrice di Pace Claudia Conte siamo vicini ai bambini e a tutta la popolazione del quartiere di Tamburi. Come abbiamo fatto in altre occasioni, attraverso uno specifico programma di sostenibilità sociale, offriremo sicuramente il nostro contributo” ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente della FIGC.

"Credo che lo sviluppo socioeconomico di una nazione si misuri da quante aree siano lasciate al degrado e all’abbandono. Quando Soleterre mi ha parlato dei bambini di Tamburi, che soffrono per i danni alla salute ed economici della ex-Ilva, ho pensato che non potessimo più restare in silenzio. Tutti i bambini hanno bisogno di spazi sicuri, dove crescere, giocare e realizzare i propri sogni. Spero che anche a Tamburi, si possa replicare il modello Caivano attraverso un patto sociale che parta dalla riqualificazione del campo di calcio che non è solo un'opera, ma un simbolo di rinascita”, ha aggiunto Claudia Conte, Segretaria generale Lega italiana per i diritti dell’uomo Comitato Ernesto Nathan.



Nel corso della mattinata di martedì 19 novembre la delegazione di cui sopra visiterà il reparto di pediatria e onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata per incontrare il primario dr. Valerio Cecinati e la psico-oncologa di Fondazione Soleterre dr.ssa Maria Montanaro. La visita del Presidente della FIGC e di Claudia Conte testimonia l’importanza di restituire ai ragazzi del quartiere un luogo sicuro e accogliente, dove possano coltivare la passione per lo sport e sentirsi parte di una comunità. I progetti di Fondazione Soleterre a Taranto, presso il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata e nel quartiere Tamburi, vedono la partecipazione di Teleperformance Italia come main partner.