Fifa, ufficiale il bilancio sul Servizio di Protezione dei Social Media

Scansionati 31,2 milioni di post sui social

Una crociata contro gli haters e contro ogni tipo di abuso avvenuto attraverso i social media. Il numero più impressionante riguarda i post che sono stati scansionati: 31,2 milioni. I messaggi che sono stati nascosti sono stati invece 6,4 milioni, mentre sono stati segnalati 35.533 commenti, direttamente alle piattaforme di riferimento. Un livello di copertura, monitoraggio, segnalazione e protezione complessiva di giocatori e giocatrici che non ha precedenti nello sport mondiale. Il Servizio di Protezione dei Social Media è esteso anche a tutte le 211 associazioni che fanno parte della FIFA, di conseguenza anche alla Figc in Italia. È stato messo a disposizione anche delle Nazionali concorrenti anche al di fuori delle competizioni FIFA, come ad esempio quelle che hanno partecipato a Euro2024 e all’ultima edizione della Coppa America.

Infantino: "FIFA impegnata tutte le forme di discriminazione"

“La FIFA è pienamente impegnata ad affrontare tutte le forme di discriminazione e continuiamo a investire nel servizio di protezione dei social media per ottenere la più ampia copertura possibile su più piattaforme”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Per questo motivo, l'accesso al servizio è ora disponibile in qualsiasi momento per tutte le 211 Associazioni Membro della FIFA, in quanto garantisce misure di protezione per loro, indipendentemente dal fatto che le loro squadre si qualifichino o meno per i tornei FIFA", ha aggiunto e concluso Infantino.