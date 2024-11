Al Sfs si parlerà di calcio e infortuni con l'Aic

Il 19 e 20 novembre , allo stadio Olimpico di Roma, l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) sarà protagonista di un panel intitolato: “Injury Time: il peso degli infortuni. Presentazione dell'analisi AIC sul valore degli infortuni”. L’evento, in programma per mercoledì 20 alle 9:30 in Football Stage , coinvolgerà Fabio Giuseppe Pioli - Direttore organizzativo AIC -, Umberto Calcagno - Presidente AIC - e Marco Piccinini - Collaboratore Pro AIC-.

“Mi auguro che la situazione si possa risolvere in modo diverso non dovendo ricorrere a uno sciopero, ma è necessario trovare un punto di incontro”, queste le dichiarazioni di Calcagno - ai microfoni di Radio Sportiva - commentando le prese di posizione di alcuni calciatori, tra cui il pallone d’oro Rodri, sull’aumento delle partite e calendari sempre più intensi. Al SFS si avrà quindi modo di approfondire il delicato problema creatosi, con tutte le conseguenze annesse.

Quello che a prima vista potrebbe essere ritenuto un semplice infortunio, infatti, può essere interpretato sotto diverse chiavi di lettura. Innanzitutto economica, con i costi diretti e indiretti che gravano sui club (sia in termini di spese mediche sia di perdita del valore del giocatore). Poi anche psicologica, con conseguenze immediate per il calciatore, quali: ansia e stress, diminuzione dell’autostima, frustrazione o isolamento sociale causato da campagne mediatiche eccessivamente dannose.

I tre speaker, dopo aver presentato alcuni dati, illustreranno sicuramente le best practices da seguire o l’impiego di strumenti digitali e - wearable tech - per monitorare e prevenire gli infortuni. Un momento dedicato anche a riflessioni generali sulla sostenibilità del “sistema calcio” e su quelle che potrebbero essere prospettive d’azione future come approcci sinergici tra federazioni, club e atleti o l’impiego di nuovi trend analitici.